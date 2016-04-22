Чубаров прогнозує відкриття восени представництв Меджлісу в Брюсселі та Вашингтоні

Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Крим.Реалії".

За його словами, нині вирішуються фінансові та кадрові питання.

«З моменту окупації Росією Криму основні майданчики нашої діяльності є у столицях деяких держав, де зосереджені основні міжнародні організації, їхні штаб-квартири, зокрема в Брюсселі. Я думаю, що з відкриттям нового політичного сезону, восени 2016 року, ми зможемо відкрити представництво в Брюсселі. Питання кадрового і фінансового характеру ми вирішуємо. Те саме – і з Вашингтоном», – сказав Чубаров.

При цьому він запевнив, що ніякого політичного підґрунтя у діяльності представництв Меджлісу за кордоном не буде.

«Це робочі інструменти Меджлісу кримськотатарського народу, це не є якесь політичне представництво. Це ті майданчики, де буде зосереджена рутинна і щоденна робота з міжнародними організаціями», – додав Чубаров.

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