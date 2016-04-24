Адвокат пояснив, навіщо затримання Савченко було потрібне його ініціаторам

Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу".

На думку адвоката, справа Савченко не була ініціативою президента Володимира Путіна.

"Це було те, що я називаю старт-ап, це була ініціатива знизу", - зазначив він.

Новіков нагадав, що це сталося в червні 2014 року, коли в РФ вже працювало спеціальне управління в складі Слідчого комітету для розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням міжнародних правил ведення війни.

"Там було 20 слідчих, це дуже велике управління... Вони систематично допитували кожного потерпілого, якщо людина втратила, наприклад, житло, або був поранений хтось, і приїхав з Донецька або Луганська до Росії, його відразу допитували потерпілим і включали до цієї справи... Спочатку ми її так і називали "велика українська справа". Потім ми дізналися, що самі слідчі вживають саме цей вираз. Це "велика українська справа", до якої потрапляє все, на що вони натикаються, що вони знаходять щодо подій в "ЛНР" та "ДНР" так званих", - розповів він.

За його словами, на той момент спецуправління вже мало 20 тисяч свідків у цій справі.

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"У них уже були заочно заарештовані Аваков, Коломойський, Муженко та інші. Але їм дуже бракувало когось, хто б був заарештований не заочно, хто б сидів у Росії, хто б давав покази, казав би, що "так, саме Аваков давав мені, наказав піти та вбити невоюючих громадян, і через те, що я такий бандерівець та каратель, я пішов і убив". І через те, що справа по вбивству, чесно кажучи, по загибелі, бо там не було вбивства російських журналістів, вона була відкрита о десятій ввечері того самого дня, я собі цю ситуацію реконструюю так, що за цю справу, за цей випадок, коли загинули журналісти, вони - Слідчий комітет - схопилися, як за якийсь щасливий для них випадок. Бо в кінці можна когось притягнути до Росії, і тут, у Росії, від нього отримати всі покази, які потрібні", - сказав Новіков.

Адвокат полонянки зазначив, що слідчі мали "великий вибір" на цю роль, бо "під час того бою, а це був перший такий великий бій у Луганську і взагалі в Луганській області, потрапило до полону до "ЛНРівців" 8 українських військових, в тому числі Надія Савченко".

"І вони могли обирати, кого вони хочуть. Решта рядові, вона офіцер. Решта чоловіки, вона жінка. А до того вона ще й трималась не так, як на їх думку, має триматися людина, яка потрапила до полону. Вона казала все, що думала. Вона стала, так скажемо, телезіркою, після того як по російському телебаченню показали інтерв’ю, яке російські журналісти брали в неї, коли вона ще була в полоні... І вони обрали її. Це був такий нещасливий для них випадок, бо вони вважали, що жінку їм буде легше зламати", - зазначив він.

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Новіков підкреслив, що Савченко натомість "виявилася залізною людиною" і не зламалася, тому таке рішення з точки зору СК РФ є "помилкою".

"А друга помилка була... коли було оголошено, що "так, за вбивство російських журналістів затримана така Надія Савченко". Вони оголосили, що вони вже піймали вбивцю. У нас така є система, що коли Слідчий комітет щось оголошує, що вони когось впіймали, вони не мають зворотного ходу. Вони не можуть просто казати: "Так, звиняйте, ми помилилися". І через те голова Слідчого комітету Бастрикін вписався за своїх підлеглих, Путін з певного часу був повинен вписатися за Слідчий комітет. І через те, що ніхто з них не хоче брати на себе відповідальності і визнавати помилку, вони пішли до кінця. Ми розуміли, що вони підуть до кінця", - сказав він

За словами Новікова, розуміючи це, адвокати боролися вже не за виправдувальний вирок Савченко, а "за сам процес".