Гройсман оголосив про початок формування професійної держслужби з 1 травня (відео)

Про це Гройсман сказав у своєму відеозверненні до українців, яке розміщене у Facebook.

"З 1 травня запускаємо в дію новий закон про державну службу. Я дуже би хотів, щоб державна служба була професійною. І нам потрібно дуже багато зробити, нас дехто, напевно, і вмовляв, що давайте перенесемо на інший термін впровадження цього закону. Ні - з 1 травня ми почнемо формувати справжню професійну державну службу в Україні", - заявив Гройсман.

Голова уряду сказав, що, не дивлячись на велику кількість проблем у державі, він має стриманий оптимізм щодо того, що уряду вдасться навести лад в Україні та провести необхідні реформи.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що вважає неприпустимою відстрочку набуття чинності з 1 травня нового закону про державну службу.

Про це голова уряду заявив на першому засіданні нового складу Кабінету міністрів у середу.

"Жодних відстрочок бути не може. Цей закон прийнято, ми маємо ввести його в дію. Зрозуміло, що, як у випадку з будь-яким новим законом, можуть бути технічні зміни. Можливо, але це вже буде по ходу введення в дію цього закону. Я просив би цю інформацію донести до народних депутатів, про неприпустимість зволікань", - сказав він.

Присутній на засіданні уряду голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Ващенко зазначив, що Кабмін виконав всі зобов'язання щодо підготовки до імплементації закону про держслужбу.

Президент України на початку січня підписав прийнятий Верховною Радою закон про державну службу, який набирає чинності з 1 травня 2016 року.

Набуття чинності закону про реформу державної служби дозволить уряду вести переговори з Єврокомісією про створення спеціального фонду для фінансування додаткових виплат українським чиновникам.

Закон про держслужбу передбачає, зокрема, що держслужбовці будуть призначатися за конкурсом, а можливість міністрів впливати на кадрову політику міністерства обмежується.

Заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків заявляв, що ухвалення закону про держслужбу було однією з вимог для отримання Україною макрофінансової допомоги розміром 600 мільйонів євро від Європейського Союзу.