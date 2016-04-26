На початку червня єврокомісар Ган повернеться до України, щоб перевірити хід реформ

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це у понеділок в Брюсселі під час засідання Комітету Асоціації Україна-ЄС повідомив голова Групи підтримки України в Європейській Комісії Пітер Вагнер.

Нагадавши, що тиждень тому Ган перебував з візитом в Києві, Вангер сказав: "Його ключовий месідж був: візьміть все, що ви можете, від попереднього уряду, будуйте на цьому і не втрачайте час, якого у вас не має. У цьому відношенні він вказав на список очікувань, де, як очікує ЄС, у перші сто днів вже будуть результати. Він сам повернеться на початку червня, щоб побачити, де ми знаходимося (з виконанням реформ)".

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За словами представника ЄК, єврокомісар "заохочував всіх політиків і всіх, з ким зустрічався, не намагатися роздумувати над тим, щоб знову винайти колесо". "Він вітав всі реформи, які були проведені попереднім урядом, який, і про це не треба забувати, за останні 18 місяців зробив більше для країни, ніж всі попередні уряди разом", - наголосив Вагнер.

Однією із конкретних реформ, де уряд може досягти результатів, чиновник назвав реформу у сфері державного управління. "Станом на зараз ми отримали враження від нового уряду, що у них є сильна впевненість стосовно того, що це кінець-кінцем має бути зроблено", - зазначив він. Чиновник також вказав на вирішення питання боротьби з корупцією, на умови, які необхідно виконати для надання 600 млн євро макрофінансової допомоги, питання доступу до ринку та інші.

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"Повинна бути українська відповідальність. ЄС може зробити багато, і Група підтримки України цьому підтвердження - ми робимо багато, ми працюємо інтенсивно, і я повертаюся вже цього тижня, щоб продовжувати з віце-прем'єр-міністром Клімпуш роботу у сфері реформи державного управління, але у кінцевому рахунку рушійною силою має бути українська влада, український народ. Тому український уряд повинен продовжувати демонструвати свою відповідальність", - заявив Вагнер.