СБУ пояснила, навіщо список винуватців Голодомору зробили інтерактивним

Служба безпеки України вдячна Українському єврейському комітетові (м. Київ) та усім іншим, хто відгукнувся на оприлюднення на її офіційному сайті першого списку організаторів та винуватців Голодомору-Геноциду 1932-1933 років в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Служба безпеки нагадує, що це лише початок масштабної роботи і перелік осіб, які безпосередньо причетні до організації масового знищення українського народу, буде і надалі поповнюватися. “Саме тому при публікації цих матеріалів було обрано інтерактивну форму”, - наголошується в повідомленні.

Як зазначають у прес-центрі СБУ, “оприлюднений список був підготовлений за наявними лише в архівах Служби безпеки України матеріалами. Безперечно, в інших державних архівах, приватних зібраннях, у розпорядженні громадських організацій наявні додаткові відомості, які можуть суттєво доповнити цей перелік”. Крім того, формування повного списку причетних до організації Голодомору-Геноциду в Україні можливе лише з використанням інших архівних матеріалів, зокрема, документів комуністичної партії, документів каральних органів СРСР.