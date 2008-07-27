Міністри Тимошенко зберуться на спеціальне засідання

11:52, 27 липня 2008
Політика
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Про це повідомив Турчинов

У понеділок, 28 липня, планується провести спеціальне позачергове засідання Кабінету міністрів для обговорення ситуації в постраждалих від повені регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні журналістам після оперативної наради урядової комісії та штабу з ліквідації наслідків стихійного лиха в Івано-Франківській області.

Зокрема, він уточнив, що на засіданні планується ухвалити рішення про виділення коштів для потерпілих регіонів.

 

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