Народних депутатів ВР викличуть з відпустки?

Кабінет міністрів України наполягає на терміновому внесенні змін до Державного бюджету на 2008 рік, в яких було б передбачено додаткові кошти у резервний фонд, необхідні для подолання наслідків стихійного лиха у західних областях України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, про це перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявив у Івано-Франківську після спільної наради урядової комісії та оперативного штабу з питань ліквідації наслідків повені у західних областях.

О.ТУРЧИНОВ також не виключає можливості проведення позачергової сесії Верховної Ради для внесення змін до державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, О.ТУРЧИНОВ оцінив ситуацію в потерпілих від повені областях України як дуже складну, при цьому, за попередніми даними, збитки лише Івано-Франківській області завдано в розмірі мінімум 1 млрд. грн.