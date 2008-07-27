Тимошенко затримається в зоні лиха

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір особисто оглянути всі потерпілі від повені регіони і взяти під своє керівництво ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам в аеропорту Івано-Франківська.

Вона підкреслила, що до Івано-Франківська прибули представники всіх міністерств на рівні керівництва. «Фактично, ми проведемо виїзне засідання Кабінету міністрів», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вся урядова команда, практично весь уряд прибули сьогодні до Івано-Франківська, щоб з`ясувати обсяги лиха, яке сталося сьогодні. Крім того, ми об`їдемо всі області, які зачепила негода», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що планується також виділення коштів для ліквідації наслідків стихії, і на перших порах коштів резервного фонду Кабміну для цього вистачить.

«Ми зробимо все, щоб всі міністерства і відомства працювали узгоджено, щоб людям надавалася допомога», - підкреслила прем`єр.

При цьому вона зазначила, що урядова команда докладе всіх зусиль для того, щоб всі наслідки стихії були ліквідовані.

Відповідаючи на запитання, скільки днів прем`єр-міністр планує присвятити вивченню ситуації в потерпілих регіонах, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Практично ми спробуємо облетіти і об`їхати всі зони лиха, всі області, в яких проблемні питання. Стільки скільки треба, стільки ми і будемо».

Вона також повідомила, що планує сьогодні працювати паралельно з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, а після його повернення до Києва ще залишиться в потерпілих зонах.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, стихійні лиха такого роду трапляються в кожній країні, і передбачати їх масштаби і наслідки практично неможливо.

Крім того, вона підтвердила, що приїхала до Івано-Франківська, перервавши своє лікування, проте не уточнила, яке саме. «Я дійсно перервала лікування, але мені здається, що зараз не про це треба говорити, а про те, як наводити лад у потерпілих районах», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що дорогою до Івано-Франківська їй вдалося облетіти деякі потерпілі райони.

Прем`єр має намір сьогодні взяти участь у засіданні штабу з ліквідації наслідків стихії, після чого вона планує відправитися до Чернівецької області.