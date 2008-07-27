Міліцію Севастополя перевели на посилений варіант несення служби

У зв’язку із святкуванням Дня Військово-морського флоту Російської Федерації сьогодні міліцію Севастополя переведено на посилений варіант несення служби.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Севастополі, про це заявив заступник начальника УМВС України в Севастополі – начальник міліції громадської безпеки полковник міліції Олександр НОВІКОВ.

“У зв`язку зі святкуванням Дня ВМФ Росії і прибуттям на свято великої кількості гостей, з метою забезпечення охорони громадського порядку, запобігання злочинам на вулицях і в громадських місцях особовий склад УМВС України в Севастополі переведений на посилений варіант несення служби. У місцях масового відпочинку будуть виставлені додаткові наряди міліції. Охороняти громадський порядок по всьому місту буде близько 1500 співробітників міліції, а також військовослужбовців полку внутрішніх військ, який дислокується в Севастополі”, - наголосив О.НОВІКОВ.

У зв’язку з цим він висловив упевненість, що святкові заходи пройдуть відповідно до затвердженого плану, без ексцесів, а міліція, у разі необхідності, захистить правопорядок та конституційні права громадян.

“Користуючись нагодою, я хочу попередити всі політичні сили, - і правих, і лівих, і радикально налаштованих, що це не політичний захід, а свято для городян. Згідно із Законом України “Про міліцію”, при виконанні службових обов`язків співробітники міліції незалежні від впливу яких-небудь політичних і громадських організацій. Основне завдання УМВС України в Севастополі - охорона громадського порядку і захист конституційних прав громадян”, – заявив О.НОВІКОВ.