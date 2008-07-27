Ющенко обіцяє робити нерядові кроки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ознайомлюється з ситуацією, що склалася у зв`язку зі стихійним лихом в Івано-Франківській області, і наголошує, що триматиме під особистим контролем хід рятувальних і відновлювальних робіт у постраждалих районах.

Як повідомляє прес-служба Президента, глава держави, зокрема, відвідав Галицький район, що постраждав внаслідок стихійного лиха. За попередніми даними, у цьому районі підтоплено 1350 житлових будинків, евакуйовано 733 осіб, розмито 24,5 км берегів, зруйновано 3 пішохідні мости та близько 10 км автодоріг.

Спілкуючись з жителями міста Галич, Президент наголосив, що ситуація, яка склалася, вимагає «миттєвої реакції держави». В.ЮЩЕНКО повідомив, що до рятувальних і відновлювальних робіт у західних регіонах країни будуть залучені, крім підрозділів Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Міністерство оборони, державні служби автомобільних доріг та водного господарства.

Він також повідомив, що за його дорученням буде створено відповідну комісію, яка має терміново створити реєстр постраждалих та у максимально стислі терміни обрахувати розміри компенсацій. Серед головних завдань - відновлення зруйнованих стихією автомобільних шляхів і мостів.

За словами Президента, сьогодні увага всієї держави прикута до цієї біди. «Ми зараз повинні бути разом, допомагати одне одному. У цій ситуації ви не будете одні, ми разом впораємося з усіма проблемами, - запевнив В.ЮЩЕНКО. - Це нерядова подія, і ми будемо робити нерядові кроки».

Глава держави наголосив, що приїхав для того, аби продемонструвати, що доля постраждалих людей - у центрі уваги всіх гілок влади.

У поїздці Президента супроводжують віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, голова Івано-Франківської ОДА Микола ПАЛІЙЧУК.