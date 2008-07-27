Ющенко проведе Варфоломія і вийде на Майдан

Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії проводів Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ І.

Як повідомляє прес-служба глави держави, церемонія проводів відбудеться сьогодні о 21.00 в аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляв УНІАН, ВАРФОЛОМІЙ І перебуває в Україні з нагоди відзначення 1020-річчя хрещення Київської Русі.

Сьогодні ж о 21.45 на Майдані Незалежності у Києві Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії проводів Олімпійської збірної України до Китаю.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.