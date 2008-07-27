Ющенко проведе Варфоломія і вийде на Майдан
14:18, 27 липня 2008Політика
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Олімпійська збірна вирушає до Китаю
Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії проводів Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ І.
Як повідомляє прес-служба глави держави, церемонія проводів відбудеться сьогодні о 21.00 в аеропорту «Бориспіль».
Як повідомляв УНІАН, ВАРФОЛОМІЙ І перебуває в Україні з нагоди відзначення 1020-річчя хрещення Київської Русі.
Сьогодні ж о 21.45 на Майдані Незалежності у Києві Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії проводів Олімпійської збірної України до Китаю.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
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