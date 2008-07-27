Посольство України в Москві закидали яйцями

Активісти Євразійського союзу молоді закидали посольство України в Москві яйцями і макетами атомного підводного човна «Барс», повідомив в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» лідер ЕСМ Павло Заріфуллін.

За його словами, ця акція була приурочена до Дня військово-морського флоту Росії у зв`язку з тим, що «в Україні зневажаються суверенні права російського флоту, а також на знак протесту проти депортації з країни депутата Державної думи Костянтина Затуліна». Потім, додав Заріфуллін, відбувся несанкціонований мітинг.

«За наслідками акції частину активістів було затримано, серед них лідер московського підрозділу ЄСМ Павло Каніщев», - розповів Заріфуллін.

Газета.ру