Гройсман обговорив з Нуланд питання реформ в Україні та підтримки США у їх проведенні

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається в повідомленні, Гройсман поінформував про пріоритети роботи нового Уряду.

"Реальний стан справ є дуже складним. І сьогодні цей стан справ потребує максимальної концентрації і максимальної відданості реформам в країні, на чому ми сьогодні і зосереджуємося", - підкреслив голова уряду.

Прем'єр-міністр наголосив на рішучості уряду проводити ті реформи, які спрямовані, в тому числі, на подолання корупції, зокрема реформу української митниці.

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Своєю чергою Нуланд привітала Гройсмана з призначенням на посаду прем'єр-міністра та висловила підтримку новому Уряду у його рішучих намірах проводити необхідні реформи в економічній та соціальних сферах, в енергетиці, у сфері протидії корупції. "Україна вже показала величезний прогрес, але попереду ще залишається дуже багато роботи", - зазначила вона.

Помічник Державного секретаря підтвердила готовність з боку США виділити черговий пакет фінансових гарантій після прийняття Україною важливих для продовження реформ законопроектів, які були визначені в рамках домовленостей із Міжнародним валютним фондом.

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Сторони також обговорили прогрес у виконанні Мінських домовленостей. Нуланд підтвердила відданість адміністрації США принципам дотримання територіальної цілісності, суверенітету і непорушності кордонів України.