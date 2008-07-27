Тимошенко попросить Яценюка скликати Раду

Прем`єр-міністр України Юлія ТІМОШЕНКО проситиме голову Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА скликати в найближчий вівторок або середу позачергову сесію парламенту для вирішення питання по знаходженню коштів для компенсації потерпілим від повені жителям регіонів Західної України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на нараді штабу з надзвичайної ситуації в Івано-Франківську.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що для компенсації необхідно переказати необхідні кошти з різних статей бюджету саме для компенсацій збитків.

Це питання, на її переконання, може бути розглянуто вже завтра на засіданні Бюджетного комітету ВР.

Зокрема, вона зазначила, що на компенсацію потерпілим з Івано-франківської, Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Закарпатської і, можливо, Вінницької областей можна буде перенаправити частину коштів для соціально-економічного розвитку інших областей.

Прем`єр-міністр також наголосила, що «необхідно буде переглянути систему витрат по Укравтодору, а також вирішити питання за рахунок Міністерства палива і енергетики».

Ю.ТИМОШЕНКО дала доручення міністру фінансів відпрацювати з комерційними банками модель адресної допомоги потерпілим людям.

Прем`єр-міністр повідомила, що завтра о 14.00 планується позачергове спеціальне засідання Кабінету міністрів, на яке будуть запрошені глави вищезазначених облдержадміністрацій, які повинні будуть надати розрахунки по необхідному першочерговому фінансуванню завданих збитків.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що на сьогодні фінансової допомоги потребують приблизно 30-40 тис. сімей.

Прем’єр висловила надію, що все ж таки на цьому тижні до Держбюджету буде внесено зміни.

Вона також додала, що, окрім всього іншого, необхідно переглянути протопаводкову програму на предмет збільшення коштів на її виконання. При цьому за словами Ю.ТИМОШЕНКО, в програмі повинні бути враховані гроші на ремонт і відновлення дамб і мостів, зруйнованих під час повені в західних регіонах України.