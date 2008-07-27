Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає внесення радикальних змін до Держбюджету 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні повідомив на нараді в Івано-Франківську у штабі з надзвичайних ситуацій, яку він провів разом із прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Я вимагаю внесення радикальних змін в Держбюджет 2008 року на статті , зокрема статті щодо будівництва гідроспоруд, які б можна було б повній мірі профінансувати, - зауважив Глава держави. – Я хочу, щоб нинішня команда зробила уроки із стихії, із цього серйозного екзамену природи і почала працювати на випередження».

Він навів статистику незадовільного фінансування урядом програм, які передбачають протипаводкові заходи. За словами Президента України в 2005 році із закладених в бюджеті 24 млн.гривень на спорудження гідроструктур було профінансовано 14 млн, у 2006 із 40 млн. профінансовано 25 млн.грн., у 2007 р. із 75 млн.грн профінансовано 7,2 млн.гривень або одна десята, що передбачалося. А в 2008 році із передбачених 672 тисячі профінансовано 500 тисяч.

На думку Президента це є свідченням того, «як в нас виконується Закон України про Держбюджет. Нинішня стихія має стати уроком для всіх органів влади».

Президент доручив представникам влади протягом чотирьох місяців відбудувати житло, яке зазнало руйнувань внаслідок стихії. Він також висловився за надання соціальної допомоги потерпілим.