Тимошенко знову піднялася в повітря

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО завершила своє перебування в Івано-франківській області і прибула в Чернівецьку область, де ознайомиться з ситуацією, що склалася в регіоні в результаті повені.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, прем`єр-міністр планує відвідати Калиновський ринок, який в результаті злив було повністю затоплено.

На шляху до Чернівецької області Ю.ТИМОШЕНКО на вертольоті облетіла деякі потерпілі райони і ознайомилася з ситуацією на річці Прут на українсько-румунському кордоні.