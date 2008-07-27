Предстоятель УГКЦ відслужив літургію з нагоди 1020-ї річниці Хрещення

Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший ЛЮБОМИР відслужив 27 липня у Києві Архієрейську Божественну літургію з нагоди святкування 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації УГКЦ, урочисте богослужіння, у якому взяли участь владики УГКЦ, численні священики та понад 3 тисячі мирян відбулося на території будівництва майбутнього Патріаршого центру УГКЦ.

"Ми сьогодні зійшлися тут не для того, щоб відзначати дуже важливу історичну подію в житті нашого народу. Ми зібралися разом, щоб зміцнити нашу віру, щоби оту подію, яка сталася 1020 років тому пережити ще раз. Бо те, що сталося тоді, має свої наслідки для нас сьогодні", – сказав у проповіді під час літургії Блаженніший ЛЮБОМИР.

Після літургії процесійною ходою, у якій взяли участь представники кожної групи вірних УГКЦ: єпископ, священики, монах, монахиня, миряни, учасники свята вирушили до Дніпра, щоб зачерпнути води для освячення. Зачерпнувши води у приготовані посудини, її було принесено до місця, де проводилося богослужіння. Після цього було проведено чин відновлення хресних обітниць, зазначається у повідомленні.

На завершення святкування всіх учасників єпископи окропили освяченою дніпровською водою.

По тому відбулася концертна програма за участю хору "Дударик" зі Львова і дитячо-молодіжного ансамблю "Коралі" з Вишгорода.

Практику відновлення хресних обітниць у Києві було започатковано у 2007 році в рамках Форуму християнської молоді, який відбувся 18-19 серпня у Києві, повідомила прес-служба УГКЦ.