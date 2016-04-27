Нуланд: Санкції проти Росії будуть залишатися в силі до повного виконання "Мінська-2"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Нуланд сказала на прес-конференції у Києві.

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"В мене також був шанс поіформувати президента Порошенка і міністра Клімкіна про зустрічі президента Обами у Ганновері, про його двосторонню зустріч з канцлером Меркель, про ширшу зустріч з канцлером Меркель, президентом Олландом, прем'єр-міністром Кемероном та прем'єр-міністром Ренці, на яких в тому числі обговорювалося питання України і, таким чином, підтвердити (Порошенку) нашу спільну позицію, що санкції проти Росії будуть залишатися в силі до того часу, як вона повністю не виконає своїх зобов'язань за Мінськими домовленостями", - наголосила помічник держсекретаря США.

Також вона заявила, що "ми залишаємось налаштованими зберігати санкції, які були введені через ситуацію у Криму, до того часу, поки Крим не буде повернуто Україні".

У контексті Криму Нуланд повторила позицію США, що у Сполучених Штатах обурені рішенням заборонити Меджліс кримськотатарського народу, що позбавляє кримських татар у здійсненні їх демократичних прав.

Як повідомляв УНІАН, країни ЄС і США ввели санкції проти Росії, після того, як вона анексувала Крим, і почала підтримувати бойовиків на Донбасі.