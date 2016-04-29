Суд ЄС розгляне позов Януковича і його сина щодо санкцій

Про це "Європейській правді" повідомили у Суді ЄС.

"Справи екс-президента Януковича і його сина Олександра Вікторовича будуть заслухані Генеральним судом 29 квітня о 09:30", - повідомили в суді ЄС.

При цьому суд у будь-який момент може прийняти рішення провести слухання за закритими дверима, як це було у випадку колишнього першого заступника глави АП Андрія Портнова.

Рішення у справі на цьому слуханні виноситися не буде. Суд заслухає позицію сторін.

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Саме ж рішення буде оприлюднене у письмовому вигляді - як правило, воно виноситься через кілька місяців після слухання.

Зазначимо також, що суд ЄС 27 квітня почав слухання у справі санкцій проти соратника Януковича, колишнього депутата Верховної ради Сергія Клюєва.

Як повідомлялося, 26 жовтня 2015 року Суд ЄС оголосив рішення у справі "Портнов проти Ради ЄС". Суд вирішив, що санкції на українського екс-чиновника були накладені безпідставно.

Варто відзначити, що таке саме формулювання використовувалася для накладення санкцій на Януковича та інших колишніх чиновників.