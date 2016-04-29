Туку звільнили з посади голови Луганської ВЦА – джерело

Петро Порошенко звільнив Георгія Туку з посади голови Луганської ВГА. Про це УНІАН повідомив представник Луганської ВЦА.

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За його даними, новим головою ВЦА стане народний депутат Юрій Гарбуз, уродженець смт Мілове Луганської області.

"Кандидатуру Гарбуза, за моїми даними, вже узгоджено в Києві", - додав співрозмовник, відзначивши, що о 16.00 у Сєвєродонецьку очікується представлення нового голови ВЦА.

За інформацією джерела "РБК-Україна", тепер Тука, ймовірно, займе посаду заступника міністра оборони.

Як повідомило УНІАН джерело в уряді, сьогодні Кабмін проводить закрите засідання, створений 14 квітня уряд Володимира Гройсмана планує прийняти рішення щодо кадрових призначень в міністерства.

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Як відомо, Георгій Тука був призначений головою Луганської обласної ВЦА 22 липня 2015 року.

Юрій Гарбуз — народний депутат України, обраний по 114 виборчому округу Луганської області, член парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка".