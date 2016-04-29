Кабмін може призначити новий конкурс на керівні посади в ДФС - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

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За інформацією співрозмовника агентства, уряд зараз обговорює комплексне реформування Державної фіскальної служби. Однак до цього процесу чинне керівництво ДФС, найімовірніше, залучене не буде.

"Ми говоримо про проведення нового кадрового конкурсу", - зазначило джерело.

Довідка УНІАН. Державна фіскальна служба України, що об'єднує податкову і митну служби, а також податкову міліцію, була сформована на базі Міністерства доходів і зборів, ліквідованого в березні 2014 року з приходом уряду Арсенія Яценюка.

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Навесні 2014 року керівником ДФС був призначений керівник Фонду держмайна Ігор Білоус. Проте вже в лютому 2015 року на той момент прем'єр-міністр Арсеній Яценюк ініціював службове розслідування стосовно керівництва ДФС у зв'язку з скаргами бізнесу на роботу податкової та митниці. За підсумками службового розслідування Білоус подав у відставку.

У квітні 2015 року була сформована спеціальна конкурсна комісія з відбору нового глави ДФС, її очолила на той момент міністр фінансів Наталя Яресько. Конкурсна комісія визначила список з 4 кандидатів – претендентів на пост глави Державної фіскальної служби, переможцем був визнаний Роман Насіров, який тоді очолював комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики України. Насіров є чинним главою ДФС.