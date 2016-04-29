Уряд продовжить проводити кадрові конкурси на керівні посади в держкомпаніях - Гройсман

Про це сказав під час позачергового засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Кабмін і надалі продовжуватиме конкурси на держпідприємствах, які становлять потенційні корупційні загрози. Щоб ми публічно обирали керівників - не по блату, не підкилимно. Це найбільш антикорупційний крок», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року Мінекономрозвитку оголосило кадрові конкурси на перші шість найбільших держкомпаній - «Центренерго», «Укренерго», «Укрпошта», «Укрспирт», «Укрзалізниця» і «Електроважмаш». Номінаційний комітет при Мінекономрозвитку відібрав трьох переможців конкурсів і рекомендував призначити поляка Войтека Бальчуна на посаду керівника «Укрзалізниці», Жан-Андре Барбозу на посаду голови держхолдингу «Електроважмаш» й Ігоря Смілянського на посаду керівника «Укрпошти».

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20 квітня Кабмін затвердив рішення Номінаційного комітету і призначив на посади Бальчуна і Смілянського. Як очікується, вони приступлять до виконання обов'язків уже після травневих свят.