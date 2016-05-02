В Одесі втретє перевіряють повідомлення про замінування Куликового поля

Про це повідомив кореспондент в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ситуація в місті залишається спокійною. Основна маса пам'ятних заходів до 2 травня вже закінчилася. Зазначу, що на Куликове поле ніхто сьогодні так і не потрапив, окрім правоохоронців. Люди, які прийшли покласти квіти до Будинку профспілок, не потрапили, тому що вже втретє оголосили про замінування площі. З самого ранку о 7:55 – це був перший дзвінок, після чого правоохоронці оточили поле, знайшли після цього три гранати – дві РГД, одну – Ф-1, після цього оголосили, що друге повідомлення було і ось вже пізно ввечері оголосили про третє повідомлення про мінування", – сказав кореспондент.

Нагадаємо, вранці 2 травня правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування Куликового поля в Одесі.

Після перевірки території інформація про замінування Куликового поля в Одесі не підтвердилася. Приблизно о 18:00 в Одесі вдруге з перевіряли інформацію про мінування Куликового поля.