Переказати гроші постраждалим від повені можна одним дзвінком

На прохання Кабінету міністрів ВАТ «Укртелеком» відкрив телефонну лінію, за якою кожен бажаючий може одним дзвінком перерахувати 10 гривень постраждалим від стихії в Західній Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабміну.

Номер телефону – 8-900-300-10-90.

Також можна надіслати смс-повідомлення на номер 1090.

Як повідомляв УНІАН, в період з 23 по 28 липня в західному регіоні України внаслідок сильних злив було підтоплено 40 тис. 601 житловий будинок, 33 тис. 882 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 360 автомобільних, 561 пішохідний міст, розмито 680,61 км автомобільних доріг. Із зони стихійного лиха евакуйовано - 6 тис. 105 осіб, відселено - 13 тис. 703 особи.