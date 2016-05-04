Порошенко підписав закон про безстрокове продовження мораторію на виплату боргу Януковича

Президент України підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про особливості здійснення угод з державним, гарантованим державою боргом і місцевим боргом", що дозволяє безстроково продовжувати мораторій на здійснення виплати боргу України перед Російською Федерацією обсягом 3 млрд дол., узятого у 2013 році урядом Януковича.

Як наголошується на сайті Верховної Ради, закон повернуто до парламенту з підписом президента.

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Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила у листопаді 2015 року. Водночас Росія відмовилася брати участь у реструктуризації, і тому «російські» облігації не увійшли до переліку облігацій, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери з погашенням у 2019-2029 роках. Україна неодноразово надавала Росії можливість скористатися умовами реструктуризації, запропонованими іншим кредиторам. Однак російська сторона у публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації. А це заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеним між Україною та власниками реструктурованих облігацій.

У 2015 році Україна ухвалила закон, яким ввела мораторій на виплату російського боргу терміном до 1 липня 2016 року.

У січні 2016 року Росія звернулася до Високого суду Лондона з позовом проти України щодо виплати боргу. На даний момент Україна проводить роботу з юридичними радниками з підготовки позиції країни в судовому розгляді.