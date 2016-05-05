Закон про соціальний захист резервістів підтримає добровольців АТО - депутат

Про це заявив співавтор законопроекту, народний депутат фракції «Народний фронт» Тарас Кремінь, коментуючи підписання Президентом відповідного закону.

Кремінь зазначив, що в документі йдеться перш за все про добровольців, героїв Майдану, які в 2014 році, в перші дні російської агресії, виступили на захист територіальної цілісності нашої держави.

«Сьогодні статистика виглядає наступним чином: загиблі та ті, що зникли безвісти – 120 осіб, отримали інвалідність – 1200 осіб», – повідомив Тарас Кремінь.

За його словами, закон гарантує пенсійне забезпечення громадянам, які постраждали внаслідок виконання обов’язків під час участі в АТО.

«Для родин резервістів, що загинули в АТО, виплати здійснюватимуться так само в порядку, встановленому законодавством для військовослужбовців відповідних посад. Для всіх резервістів, які брали безпосередню участь в АТО чи забезпечували її проведення, - період служби буде зараховано як вислугу років для призначення пенсій», – додав представник «Народного фронту».

Тарас Кремінь зазначив, що навантаження на бюджет у зв’язку з виконанням нового закону буде не великим – близько 3,6 млн грн. щомісяця, водночас виплати стануть відчутною підтримкою для родин загиблих громадян, які в перші години агресії стали на захист Української держави.

«Напередодні Дня пам’яті, у дні, коли ми говоримо про наших ветеранів, дуже важливим є не забувати і про наших сучасників, які продовжують перебувати на військовій службі, які щоденно беруть участь у АТО та ціною свого здоров’я і життя забезпечують мир і спокій нашій державі», – наголосив Тарас Кремінь.