Закон про соціальний захист резервістів підтримає добровольців АТО - депутат
Закон про соціальний захист резервістів та їхніх сімей в значній мірі дозволить вирішити питання пенсійного забезпечення добровольців, які отримали інвалідність в АТО, а також членів сімей загиблих.
Про це заявив співавтор законопроекту, народний депутат фракції «Народний фронт» Тарас Кремінь, коментуючи підписання Президентом відповідного закону.
Кремінь зазначив, що в документі йдеться перш за все про добровольців, героїв Майдану, які в 2014 році, в перші дні російської агресії, виступили на захист територіальної цілісності нашої держави.
«Сьогодні статистика виглядає наступним чином: загиблі та ті, що зникли безвісти – 120 осіб, отримали інвалідність – 1200 осіб», – повідомив Тарас Кремінь.
За його словами, закон гарантує пенсійне забезпечення громадянам, які постраждали внаслідок виконання обов’язків під час участі в АТО.
«Для родин резервістів, що загинули в АТО, виплати здійснюватимуться так само в порядку, встановленому законодавством для військовослужбовців відповідних посад. Для всіх резервістів, які брали безпосередню участь в АТО чи забезпечували її проведення, - період служби буде зараховано як вислугу років для призначення пенсій», – додав представник «Народного фронту».
Тарас Кремінь зазначив, що навантаження на бюджет у зв’язку з виконанням нового закону буде не великим – близько 3,6 млн грн. щомісяця, водночас виплати стануть відчутною підтримкою для родин загиблих громадян, які в перші години агресії стали на захист Української держави.
«Напередодні Дня пам’яті, у дні, коли ми говоримо про наших ветеранів, дуже важливим є не забувати і про наших сучасників, які продовжують перебувати на військовій службі, які щоденно беруть участь у АТО та ціною свого здоров’я і життя забезпечують мир і спокій нашій державі», – наголосив Тарас Кремінь.