Україна і Румунія підписали угоду про скасування плати за візи

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій МЗС України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, сьогодні Клімкін провів робочу зустріч з Коменеску у селищі Солотвино Тячівського району Закарпатської області.

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Сторони обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва та, зокрема, шляхи реалізації домовленостей, досягнутих в ході візиту президента України Петра Порошенка до Румунії 21 квітня 2016 року.

Особлива увага була приділена питанням транскордонної та регіональної співпраці, розвитку інфраструктури українсько-румунського державного кордону, вирішенню освітніх та культурних проблем української національної меншини в Румунії та румунської в Україні.

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Міністри підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про скасування оплати за оформлення довготермінових (національних) віз, завдяки якій українці та румуни зможуть безкоштовно отримувати дозволи на в’їзд та перебування строком понад 90 днів, підкреслили в МЗС.

Також в рамках офіційних українсько-румунських заходів відбулася урочиста церемонія відкриття консульства Румунії у смт Солотвино за участю голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.