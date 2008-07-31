НУ-НС не підтримає проект Тимошенко

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” не підтримуватиме урядовий законопроект щодо внесення змін до державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, фракція підтримає президентський проект закону про внесення змін до бюджету.

«Фракція голосуватиме за президентський законопроект, тому що він кращий», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він пояснив це тим, що проектом закону, поданим Президентом України, передбачається виділення набагато більшої суми коштів на подолання наслідків стихійного лиха у шести областях.