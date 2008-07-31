НУ-НС не підтримає проект Тимошенко
10:18, 31 липня 2008Політика
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Фракція голосуватиме за президентський, «тому що він кращий»
Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” не підтримуватиме урядовий законопроект щодо внесення змін до державного бюджету.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.
За його словами, фракція підтримає президентський проект закону про внесення змін до бюджету.
«Фракція голосуватиме за президентський законопроект, тому що він кращий», - сказав В.КИРИЛЕНКО.
Він пояснив це тим, що проектом закону, поданим Президентом України, передбачається виділення набагато більшої суми коштів на подолання наслідків стихійного лиха у шести областях.
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