Пентагон оприлюднив нову Стратегію оборони США

Основним напрямом Пентагону є боротьба з екстремістами і "Аль-Каїдою", зазначається в новій Національній стратегії оборони США, оприлюдненій у четвер Пентагоном.

"У близькому майбутньому перемога в "тривалій війні" проти жорстоких екстремістських рухів стане центральним завданням США. Ірак і Афганістан залишаються центральними фронтами в цій битві", - цитує документ РІА "Новости".

У стратегії наголошується, що це довгостроковий і багатоаспектний конфлікт, складніший, ніж "холодна війна" з комунізмом.

У 23-сторінковому документі наголошується, що "успіх в Іраку і Афганістані вкрай важливий у перемозі в цьому конфлікті, проте сама лише ця перемога не принесе загальної перемоги".

При цьому експерти Пентагону вважають, що в близькому майбутньому чисельність армії, її сили і засоби відіграватимуть не таку значну роль, як "заходи з просування участі місцевого населення в урядових і економічних програмах, а також зусилля зрозуміти і виправити невдоволення, яке часто лежить в основі дій бунтівників".

Як заявив глава Пентагону Роберт Гейтс на прес-конференції в американському військовому відомстві, армія США повинна дотриматися балансу між здатністю вигравати довгострокові конфлікти і збереженням своєї переваги.

"Якби я виклав нову національну оборонну стратегію одним словом, то це слово було б "баланс", - сказав Гейтс.