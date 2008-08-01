Херсонський губернатор образився на Тимошенко за догану

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ вважає оголошену йому вчора, 30 липня, Кабінетом міністрів України догану тиском з боку уряду та проявом політики «подвійних стандартів».

Про це йдеться у в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Херсонської ОДА.

Зокрема, як вказується в інформації, «Кабінет міністрів України на чолі з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО знову перейшов до політики тиску на Херсонську обласну державну адміністрацію та голову облдержадміністрації Бориса СІЛЕНКОВА”.

Як прояв політики тиску на Херсонську облдержадміністрацію та її керівництво розцінюється, зокрема, «наявна на сьогодні позиція Кабінету міністрів України на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО щодо кадрових призначень у районах області. Уряд не дає погодження на призначення на керівні посади у районах висококваліфікованих, ініціативних працівників і цим руйнує кадрову політику в області. Зокрема, Кабінетом міністрів України досі не погоджено запропоновані облдержадміністрацією кандидатури двох заступників голів Скадовської райдержадміністрації, заступника голови Горностаївської райдержадміністрації».

В той же час у повідомленні міститься й звинувачення на адресу Кабміну в порушенні закону при кадрових призначеннях: «Уряд призначає в область керівників територіальних органів центральних міністерств та відомств без необхідного у даному випадку погодження з обласною державною адміністрацією. Наприклад, у 2008 році були призначені без погодження з головою облдержадміністрації начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області та начальник Регіонального відділення Державного комітету моніторингу України в Херсонській області».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 30 липня оголосив догану голові Херсонської ОДА Б.СІЛЕНКОВУ “за грубе порушення законодавства, яке виявилося у призначенні заступником голови Херсонської облдержадміністрації Олега ДОВБИША без погодження з Кабінетом міністрів”.

О.ДОВБИШ був призначений на посаду заступника голови Херсонської ОДА 20 травня цього року. В облдержадміністрації він відповідає за фінансові та бюджетні питання. О. ДОВБИШ є членом Ради обласної організації партії «Єдиний Центр».

Борис СІЛЕНКОВ є членом центральної Політради партії «Єдиний Центр».