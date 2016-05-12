Янукович вчергове запевняє, що не давав наказу силою придушити Майдан

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву Януковича було оприлюднено на відеозапису у Святошинському районному суді Києва під час судового засідання у справі екс-беркутівців.

Адвокат одного з екс-беркутівців Сергія Зінченка Олександр Горошинський продемонстрував в судовому засіданні відеозапис його зустріч з Януковичем у Москві. На цьому відео Янукович погоджується на пропозицію Горошинського свідчити на стороні захисту у справі екс-беркутівців в режимі відеоконференції.

Крім цього, Янукович заявляє, що беркутівці та інші спецпризначенці не отримували наказ силою придушити Майдан і зокрема стріляти по майданівцях вогнепальною зброєю. Навпаки, заявляє Янукович, сила була застосована до правоохоронців. “Бійці страждали від побоїв, в них кидали пляшки із запалювальною сумішшю і вони горіли”, - сказав Янукович. Також він заявив, що “ця трагедія сталася не з вини МВС або “Беркуту”. За цим стояли теперішні керівники держави”.

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Прокурори, а також захисники потерпілих заперечили проти виклику Януковича та екс-командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка. Зокрема прокурори зауважили, що обидві ці особи також є фігурантами кримінальних проваджень, з яких було виділено кримінальне провадження щодо екс-беркутівців.

Крім того, захисники потерпілих і прокурори вважають клопотання про виклик цих свідків, а також низки інших, зокрема Андрія Парубія, Олександра Турчинова та ще близько 80 осіб, про яких заявив у своєму клопотанні ще один адвокат обвинувачуваних Стефан Решко, передчасним, оскільки суд ще не встановив порядок дослідження доказів, допиту свідків.

На даний момент суд пішов до нарадчої кімнати приймати рішення щодо клопотань захисників екс-беркутівців.

Слід також додати, що у попередньому клопотанні - повернути обвинувальні акти прокуратурі - суд відмовив.

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Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура передала до суду кримінальне провадження проти екс-беркутівців Сергія Зінченка та Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

10 лютого 2016 р. у Генпрокуратурі заявили, що завершили розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-беркутівців: двох бійців Олександра Маринченка та Сергія Тамтури і заступника командира київського полку спецпідрозділу МВС “Беркут” Олега Янішевського.

За даними Генпрокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

18 лютого у ГПУ заявили, що мають намір доповнити статтею про теракт обвинувачення Аброськіну та Зінченку.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне, його розглядає Святошинський райсуд Києва.