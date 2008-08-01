Хто має більший вплив: Ющенко, Яценюк, Тимошенко чи Балога? (опитування)

30,3% українців вважають, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК у рівній мірі мають вплив на ситуацію в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані опитування громадської думки, представлені на прес-конференції в Києві генеральним директором ТОВ «ФОМ-Україна» Олександром БУХАЛОВИМ.

Згідно з опитуванням, 26,5% громадян вважають, що Ю.ТИМОШЕНКО на сьогодні має більше впливу на ситуацію в державі, 13,7% респондентів переконані, що більший вплив має Президент України В.ЮЩЕНКО, 6,9% - глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, 3,4% - А.ЯЦЕНЮК. Важко відповісти 19,3% опитаних.

При цьому в червні респонденти вважали, що найбільший вплив у країні має Ю.ТИМОШЕНКО – 28,7%; В.ЮЩЕНКО - 15,4%, А.ЯЦЕНЮК – 3,1%, все в рівній мірі – 30,5%.

Опитування громадської думки проводилося 12-25 липня методом інтерв`ю за місцем проживання респондентів. В опитуванні взяли участь 2000 респондентів, похибка вибірки 2,2%.