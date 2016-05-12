У МЗС РФ відповіли анекдотом на питання про повернення Україні окупованого Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке на брифінгу в Москві розповіла офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, вона "віддає належне лобістам, які займаються для Києва або, може бути, для якихось сторін або держав, зацікавлених у цьому, в цих постійних постановках питання про повернення Криму Україні". "Люди відпрацьовують гроші", - додала Захарова.

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"Я дозволю собі розповісти анекдот, який мені здається дуже доречним в даному випадку. Коли відомий керівник України звертається в молитвах до Всевишнього: допоможи повернути Крим. А йому відповідають: Крим ви вже повернули, тепер пора повернути гроші", - заявила представник МЗС РФ.

На думку представниці МЗС РФ, "все, що пов'язане з темою повернення Криму, закрито назавжди".

"Крим є територією Російської Федерації. Будь-які спроби на якому-небудь рівні - в Європарламенті, або спроби привезти якісь карти в європейські столиці з від руки накресленим кордоном — це все пуста трата часу, грошей і зусиль. Це питання закрите, воно не обговорюється", - сказала вона.

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