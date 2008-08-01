Тимошенко поїде на батьківщину
09:06, 01 серпня 2008Політика
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Прем`єр здійснить робочу поїздку
Сьогодні, 1 серпня, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відвідає з робочою поїздкою Дніпропетровську область.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, під час поїздки глава уряду візьме участь у церемонії відкриття виставки „Всеукраїнський день поля – 2008“, що пройде у селі Майське Синельниківського району. Прем’єр-міністр огляне експозицію сільськогосподарської техніки та устаткування.
В ході поїздки Ю.ТИМОШЕНКО також ознайомиться з роботою тваринницьких сільськогосподарських підприємств.
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