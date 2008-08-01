Тимошенко поїде на батьківщину

Сьогодні, 1 серпня, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відвідає з робочою поїздкою Дніпропетровську область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, під час поїздки глава уряду візьме участь у церемонії відкриття виставки „Всеукраїнський день поля – 2008“, що пройде у селі Майське Синельниківського району. Прем’єр-міністр огляне експозицію сільськогосподарської техніки та устаткування.

В ході поїздки Ю.ТИМОШЕНКО також ознайомиться з роботою тваринницьких сільськогосподарських підприємств.