Луценко не бачить Сакварелідзе в ГПУ, бо той "обрав політику"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав в коментарі журналістам.

Він зазначив, що дружить зі Сакварелідзе з 2008 року, і "всі ці місяці ми з ним в переписці".

"Поважаю його, проте думаю, що він може допомагати у якості члена колегії, наглядової ради. Але по суті Давід обрав політику. Перепрошую, але політика в ГПУ може бути тільки одна, яка визначена в Конституції і в інших законах України", - наголосив Луценко.

Читайте такожСакварелідзе вважає, що не обов'язково мати досвід та освіту для керівної посади у ГПУ

Як повідомляв УНІАН, 29 березня заступник генерального прокурора - прокурор Одеської області Сакварелідзе був звільнений з органів прокуратури. На сайті ГПУ тоді зазначалося, що генпрокурор Віктор Шокін притягнув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".

Пізніше Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення самого Шокіна з посади генпрокурора.

Сам Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генпрокурора стала його боротьба з крадіжками, корупцією і кругова порука в прокуратурі.

Читайте такожЕкс-заступник генпрокурора Сакварелідзе анонсував створення нової партії

Після звільнення Сакварелідзе повідомив, що 29 березня зустрічався з президентом Петром Порошенко.

За його словами, президент заявив, що звільнення Сакварелідзе не було з ним погоджено.