Гройсман обговорив із міністром оборони Туреччини поглиблення співробітництва двох країн

Сторони обговорили перспективи поглиблення двостороннього співробітництва країн, зокрема у військо-технічних та торгівельних сферах, повідомляє Урядовий портал.

"Радий тому, що за останній час ми маємо дуже якісне покращення нашої двосторонньої співпраці, і вірю в те, що ми зараз закладаємо основи поглиблення нашої взаємодії - і політичної, і економічної, і в оборонній сфері", - заявив Гройсман.

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За його словами, Туреччина є одним з головних партнерів України. Разом дві країни мають великий потенціал для розвитку взаємодії у різних секторах, зокрема у сферах економіки та енергетики, наголосив прем'єр-міністр. Також є перспективним співробітництво в оборонній сфері, що сприятиме підвищенню обороноздатності України.

Міністр національної оборони Турецької Республіки Ісмет Їлмаз запевнив, що Туреччина продовжить підтримку України у досягненні нею миру і процвітання. "Ми сприймаємо Україну як одного з найважливіших партнерів у регіоні", - зауважив він.

Співрозмовник повідомив, що об'єм торгівлі двох країн минулого року сягнув 4 млрд. доларів. Разом з тим, є значний потенціал для збільшення торгівельного обороту, зазначив він та висловився за здійснення заходів для досягнення високих показників.

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Крім того, Їлмаз підтримав ідею закінчення переговорів між країнами про вільну торгівлю до кінця року. Це також сприятиме зростанню обсягів інвестицій з Туреччини до України, зазначив він.

Міністр національної оборони Турецької Республіки також підкреслив потенціал двох країн у розвитку військово-технічного співробітництва та технологій оборонно-промислового комплексу. "Чорне море не розділяє, а, навпаки, об'єднує наші країни, - підкреслив Їлмаз. - Співробітництво у цій сфері буде корисним як для Туреччини, так і для України".