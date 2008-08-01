У Балоги побачили, що Тимошенко саботує аверс Одеса-Броди

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК вважає, що останні заяви керівництва уряду щодо перспектив забезпечення проектного (аверсного) напрямку використання нафтопроводу «Одеса-Броди» свідчать про намір Кабінету міністрів України і надалі саботувати реалізацію цього проекту.

Про це йдеться у коментарі А.ГОНЧАРУКА, переданому УНІАН прес-службою Президента України.

А.ГОНЧАРУК зазначив, що головною метою переводу нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсний режим є забезпечити можливість гарантувати постачання нафти з каспійського та інших регіонів на українські та іноземні нафтопереробні заводи.

Більше того, на сьогодні це єдина реальна можливість врятувати від занепаду українську нафтопереробну галузь.

«На сьогодні вся система магістральних нафтопроводів України перебуває у фактичній залежності від двох іноземних замовників – російської компанії «Транснефть» і офшорної компанії «Скілтон» (Нікосія, Кіпр). Кабінету міністрів треба розібратися і пояснити, чому ці дві компанії фактично управляють усіма нафтоносними маршрутами України», – зазначив А.ГОНЧАРУК.

У цій ситуації перехід на аверсне використання нафтопроводу «Одеса–Броди» означатиме надходження нафти на українські нафтопереробні заводи, що створить передумови для постачання на ринок українських нафтопродуктів, і отже – дієвої боротьби із швидким зростанням цін на пальне.

А.ГОНЧАРУК нагадав, що Президент України постійно наполягає на аверсному використанні нафтогону «Одеса–Броди».

«Саме завдяки послідовним діям Президента і створеної ним Міжвідомчої робочої групи сформовано належну міждержавну правову базу і досягнуто домовленостей щодо конкретних дій із переведення нафтопроводу в аверсний режим. Так було створено умови для отримання нафти українськими НПЗ з метою відновлення їх позицій на внутрішньому ринку нафтопродуктів, а отже – відкрито можливості відновити реальний механізм упередження зростання цін на нафтопродукти», – наголосив заступник керівника Секретаріату Президента.

Він нагадав, що Указом глави держави від 22 травня 2008 року № 474 була створена робоча група, до складу якої увійшли представники Секретаріату Президента, Верховної Ради, галузевих міністерств і відомств та керівники двох українських НПЗ, які можуть отримувати нафту, доставлену нафтопроводом «Одеса – Броди» (НПЗ «Галичина» і НПЗ «Нафтохімік Прикарпаття»).

Робоча група розробила і розпочала реалізацію плану організаційних, юридичних і технічних заходів із забезпечення в 2008 році умов переведення нафтопроводу «Одеса – Броди» в аверсний режим роботи.

При підготовці відповідних документів були враховані усі застереження з боку представників усіх причетних урядових і державних структур. «З боку керівництва Кабінету міністрів України не виникало ніяких офіційних заперечень і не надходило ніяких інших пропозицій. І раптом в останній момент прем`єр-міністр без попереджень і адекватних пояснень фактично зірвала роботу», – наголосив А.ГОНЧАРУК.

Він зазначив, що під час засідання Ради національної безпеки і оборони 28 липня питання нафтопроводу «Одеса – Броди» знову було розглянуте. Діяльність Кабміну щодо забезпечення проектного використання нафтопроводу «Одеса – Броди» РНБО визнала незадовільною, оскільки він фактично саботував можливість такого використання.

За рішенням РНБО, яке відповідно до Конституції України є обов`язковим для всіх органів влади в державі, Кабінет міністрів має до 1 вересня завершити усі необхідні юридичні й організаційні роботи для того, аби аверсне використання «Одеса – Броди» стало можливим.

«Відповідно до рішення РНБО, буде розглянуто будь-які пропозиції, які передбачатимуть постачання реальних об`ємів нафти. Якщо, скажімо, необхідний нафтовий ресурс знайдеться у компанії «Єдині енергетичні системи», вона має право внести відповідні пропозиції. Єдина вимога – пропозиції ці повинні бути надані вже найближчим часом. Бо зволікання працюють проти можливості аверсу «Одеса – Броди», а отже – проти національних інтересів України», – підкреслив заступник глави Секретаріату Президента України.

«У ситуації, що склалася, уряд повинен не шукати приводів і далі саботувати реалізацію цього критично важливого для національної безпеки проекту, а сумлінно і вчасно виконати рішення РНБО», – резюмував А.ГОНЧАРУК.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня РНБО зобов`язала уряд зробити все можливе, щоб до кінця 2008 року нафтопровід «Одеса-Броди» працював у аверсному режимі. Крім того, РНБО доручила Кабінету міністрів до 1 вересня проаналізувати висновки міжвідомчої робочої групи за проектом аверсу «Одеса-Броди» і представити свої остаточні пропозиції щодо його реалізації.

Нагадаємо, що ще на початку січня цього року керівництво ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" звернулося з офіційним листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови Правління НАК "Нафтогаз України" Олега ДУБИНИ з проханням ухвалити рішення про "аверсне" функціонування нафтопроводу "Одеса-Броди". Зокрема, керівники НПЗ зазначали, що отримали комерційні пропозиції про постачання легкої каспійської нафти для переробки на заводах загальним об`ємом не менше 5 млн. тонн на рік. При цьому зазначено, що підприємства мають технічну можливість для приймання і перероблення цього об`єму нафти.

22 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом створив Міжвідомчу робочу групу і доручив їй розробити і подати в тижневий термін план заходів щодо переведення з 2008 року нафтопроводу «Одеса-Броди» в режим роботи за проектним напрямом (з Одеси в Броди) зі збереженням при цьому рівня доходів від його використання.

Тоді Ю.ТИМОШЕНКО назвала варіант аверсного використання «Одеса-Броди», запропонований Секретаріатом Президента, корупційною схемою на зразок «РосУкрЕнерго».

Після цієї заяви керівництво ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" звинуватили Кабінет Міністрів у бездіяльності щодо ухвалення рішення про "аверсне" функціонування "Одеса-Броди".

30 липня прем’єр-міністр заявила про підтримку аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди», але виступає проти залучення до цього проекту офшорних компаній і тіньових схем.

30 липня міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН повідомив, що Міжвідомча комісія при Кабміні з використання нафтопроводу «Одеса-Броди» планує наступного тижня розглянути пропозиції, що надійшли від заводів «Нафтохімік Прикарпаття» і «Галичина», щодо використання нафтопроводу в аверсному режимі.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» замислювався з метою диверсифікації поставок нафти на українські НПЗ і розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу "Одеса-Броди" закінчили в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби – 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік.

Нафтопровід "Одеса-Броди" планували використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна протягом двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти за ним у прямому напрямі. Не отримавши конкретних пропозицій від компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямі.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсному напрямі, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси й далі - танкерами через чорноморські протоки.