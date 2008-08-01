Конгрес США виступив за розширення НАТО

Палата представників конгресу США одностайно висловила підтримку подальшому розширенню НАТО, прийнявши відповідну резолюцію.

Як повідомляє газета “День” (№ 135 від 1 серпня 2008 року), американські законодавці своєю резолюцією привітали Албанію та Хорватію з отриманням ними запрошення вступити в Альянс. Окрім того, в резолюції підкреслюється, що будь-яке рішення відносно членства в НАТО прийматиметься членами Альянсу шляхом консенсусу. «Також жодна держава за межами організації не матиме права голосу або вето відносно таких рішень», - йдеться в тексті документа.

У резолюції також заявлено, що конгрес США «вважає, що подальша взаємодія з усіма країнами, які прагнуть до НАТО, зміцнить безпеку для всіх держав євроатлантичного регіону». В документі зазначається також, що на квітневому саміті організація НАТО погодилася з тим, що Україна та Грузія здійснили цінний внесок в операції НАТО і висловила чітку підтримку приєднанню України та Грузії до Плану дій з членства НАТО як наступний етап для повного членства. Крім того, нагадується в резолюції, Альянс заявив, що НАТО розпочне період інтенсивної взаємодії з Україною та Грузією для оцінки їхніх заявок на зустрічі, яка відбудеться у грудні 2008 року.