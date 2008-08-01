У Тимошенко сьогодні вночі ділили гроші

Уряд у зв`язку з ухваленням парламентом змін до державного бюджету на 2008 рік планує збільшити авансові платежі компенсацій сім`ям, що потерпіли від стихії в західних регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в аеропорту «Бориспіль», перед вильотом до Дніпропетровська, повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, потерпілим першої категорії, а це люди, чиї будинки практично знищені стихією, авансовий платіж планується збільшити в 10 разів – до 50 тис. грн., потерпілим другої категорії - сім`ям, будинки яких необхідно капітально ремонтувати, виплата буде збільшена до 15 тис. грн. (раніше планувалося 2,5 тис. грн.) і третя категорія постраждалих – сім`ї, чиє майно і господарство знищені повінню, виплачується по 5 тис. грн.

Прем`єр повідомила, що сьогодні вночі фінансово-економічний блок уряду займався розподілом додатково передбачених бюджетом коштів. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що вище вказані кошти є лише авансовими, і після того, як будуть встановлені остаточні розміри збитків населення, а уряд дав на це три тижні, будуть визначені повні суми компенсацій потерпілим.

Також на засіданні уряду завтра планується затвердити порядок використання коштів, передбачених змінами до держбюджету.

«Ми хочемо, щоб затримки (із використанням грошей – УНІАН) не було ані на одну добу», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Верховна Рада на своєму позачерговому засіданні прийняла закон про внесення змін до держбюджету на 2008 рік, який передбачає збільшення витратної частини бюджету на 5,802 млрд. грн. Ці кошти призначені на ліквідацію наслідків повені в західних областях.

28 липня Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив рішення про виділення з резервного фонду коштів сім`ям, які потерпіли в результаті стихійного лиха. Зокрема, глава уряду уточнила, що сім`ї по першій категорії збитку (повна втрата житлових будинків і майна) одержать авансовий платіж у розмірі 5 тис. грн., по другій категорії збитку (необхідність капітального ремонту і відновлення житлового будинку) – 2,5 тис. грн. і по третій категорії (незначне пошкодження житлових будинків) – по 1 тис. грн.