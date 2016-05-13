Прокурорські гастролі Луценка

Обрання Юрія Луценка генеральним прокурором України не стало несподіванкою. А ще раз чітко підтвердило, що коаліція з двох фракцій у парламенті не дієздатна. Рішення може ухвалювати ситуативна коаліція за участю фракцій БПП, «Народний фронт» та колишніх регіоналів, які об’єдналися в парламентські групи. І від прізвища голови Верховної Ради нічого не змінюється, бо він виступає у ролі «пропихача» президентських забаганок. Так було з Володимиром Гройсманом, так є і з Андрієм Парубієм (попри запевнення про ухвалення рішень без порушень Регламенту). Про їх попередників і не згадуватиму…

Луценко, попри відсутність вищої освіти, нічим не кращий і не гірший генпрокурор, ніж ті, хто очолював ГПУ до нього. Можливо, він є трохи гучнішим, та й то, скоріш за все, на перших порах. Правда, зможе перед своїми дітьми і внуками тішитися законом «імені Луценка», який під нього написали. Це ж прикольно, коли 258 народних депутатів скасовують норму про те, що кандидат на посаду Генпрокурора повинен мати вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше 10 років. По всій країні такого претендента не знайшли. І вирішив президент, що милий його серцю Луценко, маючи просто вищу освіту та стаж роботи в законодавчому та/або правоохоронному органі не менше 5 років, геть не дурніший інших.

Втім, за першим разом у фракції БПП, як завжди, дисципліна зашкутильгала, і не всі депутати зійшлися до сесійної зали - законопроект провалили.

Луценко, попри відсутність вищої освіти, нічим не кращий і не гірший генпрокурор, ніж ті, хто очолював ГПУ до нього

Здавалося б, питання зняте з порядку денного. Бо, згідно з Регламентом Верховної Ради, на поточній сесії, тобто, до вересня, розглядати двічі аналогічний законопроект не можна. І Луценку посада очільника ГПУ вже не світить. Але хіба для президента чи парламенту Регламент був колись перепоною?

До другого голосування за відповідний законопроект підготувалися вже краще - звезли до парламенту і майже «померлих» для активної депутатської роботи колег, щоб кнопки «за» сумлінно натискали. Голосувала навіть карточка народного депутата Юхима Звягільського з фракції «Опозиційний блок». Можливо, він і пробрався в сесійну залу за допомогою шапки невидимки, щоб проголосувати за цей закон і за саму кандидатуру Луценка на посаду Генпрокурора. Однак до того і після цей депутат більше не брав участі в жодних голосуваннях. Та й в парламенті його останнім часом не видно. Тому сумнівно, що журналісти могли б його просто не помітити.

До речі, нібито коаліція з двох фракцій БПП та «Народного фронту» за вищеназваний закон спромоглася проголосувати супер потугами у 206 голосів. Тобто, до необхідних 226 далеко не дотягувала. За саму кандидатуру Луценка з цих двох фракцій проголосували лише 205 нардепів.

У розмові з одним з депутатів спробувала з’ясувати, навіщо було пороти таку гарячку з прийняттям такого закону, закриванням дверей відділу реєстрації законопроектів ВР, щоб депутати не зареєстрували постанов, що заблокують підписання закону (як за часів спікера Гройсмана), терміновим підписанням документу Парубієм і Порошенком, випуском додатково номеру «Голосу України», який друкувався вночі напередодні вже із текстом закону… Ну, правда ж, наступний тиждень – сесійний. І у вівторок можна було спокійно голосувати за нового генпрокурора. На все це мій співрозмовник відповів: «Ти що, жартуєш? Затягувати було неможливо, бо апетити «помічників» по голосуванню ростуть не з кожним днем, а з кожною годиною». Тобто, все банально просто.

У цій ситуації також важко не оцінити швидкість протягування рішення, всупереч Регламенту, блискавичне підписання документу високопосадовцями, друк газети з текстом закону. Тобто, можуть зорганізуватися, коли дуже хочеться. От якби такі пориви проявлялися в реформуванні країни… Бо, ентузіазму, крім підвищення тарифів та створення поліції, за два роки якось не помітно.

Слід також зазначити, що бажання Порошенка приходити в Раду скоро може охолонути взагалі. Бо тут його почали зустрічати криками «Ганьба». Некомфортно. На обличчі президента прочитувалися образа і злість. А ще виникла досить звична для часів Януковича картинка, коли накачані депутати, «захищають» президента від залу…

Важко не оцінити швидкість протягування рішення, всупереч Регламенту, блискавичне підписання документу високопосадовцями, друк газети з текстом закону

Повертаючись до нового очільника Генпрокуратури, Луценко відразу нагадав, що він, відповідно до нового законодавства, не зможе відкривати нові справи по високопосадовцях, бо цим тепер займатиметься новостворені антикорупційні структури, а не ГПУ. Мабуть, новий генпрокурор всю свою увагу зосередить на Віктору Януковичу, який переховується в Росії. А ті, хто зараз отримав індульгенцію завдяки домовленостям по голосуванні за Луценка, залишаться поза увагою слідства. І, цілком можливо, збережуть надалі або й отримають контроль за ласими для наживи кусками - митницями, портами і т.д. Якби не було Луценка міністра внутрішніх справ України, то, вірогідно, сприймати Луценка – генерального прокурора можна було б оптимістичніше. Але надія все ж вмирає останньою?

Вчора у Раді міг би бути ще один «сюрприз»: одіозний Ігор Кононенко, який був поновлений на посаді першого заступника голови фракції БПП, міг би очолити фракцію, попри те, що її частина звинувачує його в корупції і тиску на посадовців. Втім, Луценко заявив, що кіна не буде, бо сам Кононенко не хоче такої честі. Серед кандидатів на посаду керівника фракції називають і Гриніва, і Березенка.

І останнє. На місце Луценка, який достроково склав депутатські повноваження, до парламенту прийде кума Порошенка Оксана Білозір. Яка не легка президентська ноша! Хіба ж просто керувати країною, коли у тебе є стільки родичів, кумів і друзів. Бо ж серед них дуже важко виділити трьох, щоб посадити…

Надія Пришляк