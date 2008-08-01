Єхануров прийняв мудре рішення за пропозицією кореспондента УНІАН

Усім військовослужбовцям строкової служби Збройних сил України, призваним з районів Західної України, що постраждали внаслідок стихії, буде надано 10-денну відпустку для допомоги рідним і близьким.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, таке рішення ухвалив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ за підсумками робочої поїздки на Івано-Франківщину, де військовослужбовці Збройних сил виконують завдання з ліквідації наслідків повені.

У Міноборони зазначили, що глава вітчизняного оборонного відомства прийняв це рішення за пропозицією кореспондента інформаційного агентства УНІАН Андрія ЛАВРЕНЮКА.

“Це була дуже слушна пропозиція від представника громадськості, і ми негайно врахували її у своїй роботі”, – підкреслив він.

Як поінформував Ю.ЄХАНУРОВ, це питання було обговорене з керівництвом Генерального штабу та командувачами видів ЗСУ і отримало повну підтримку.

“У постраждалих від стихії районах потрібно виконати колосальний обсяг робіт з відновлення життєдіяльності, у першу чергу, власних домівок людей. У цьому випадку дуже доречною для них стане допомога їх синів, братів чи онуків, які проходять строкову службу у Збройних силах, – наголосив міністр оборони.