Яценюк направив Ющенкові на підпис учорашній компроміс

Сьогодні голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК направив на підпис Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ закон України про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№ 341-VI від 31 липня 2008 року) та закон України про внесення змін до закону «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби» (№ 340-VI від 31 липня 2008 року).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

У повідомленні нагадується, що 31 липня на позачерговій сесії парламенту народні депутати 441 голосом «за» ухвалили зміни до держбюджету у другому читанні та в цілому за винятком двох поправок. Закон передбачає виділення 5,8 млрд. грн. на подолання стихії в шістьох областях України.

Закон про внесення змін до закону України «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби» було схвалено в першому читанні та в цілому 381 голосом «за». Відповідно до закону, передбачається підвищення акцизного збору на тютюн і тютюнову продукцію, що надає можливість збільшити суму надходжень до бюджету для відновлення районів, потерпілих від повені, на 1,1 млрд. грн.