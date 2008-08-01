У Партії регіонів у Сєвєродонецьку забрали офіс

Фонд комунального майна розірвав договір оренди з сєвєродонецьким осередком ПР.

Приміщення офісу Партії регіонів в Сєвєродонецьку було одним з кращих в області. І за площею, і за технічним станом, і за місцезнаходженням – у комунальній будівлі поряд з приміщенням міськради. Після перевиборів голови парторганізації з приміщення «попросили».

Фонд комунального майна розірвав договір оренди, який діяв у той час. Новий голова організації Партії регіонів в Сєвєродонецьку Сергій Дядик пов`язує це з фактом переобрання керівництва міської парторганізації.

У даний час багатотисячна міська організація Партії регіонів тулиться в крихітному приміщенні, що належить «Оргхим».

Обком з посиланням на Ирта-Fax