Тимошенко скликає позачергове засідання Кабміну
13:16, 01 серпня 2008Політика
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Повідомлення на урядовому порталі
Завтра, 2 серпня, о 10.00 відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд на позачерговому засіданні планує збільшити авансові платежі компенсацій сім`ям, що потерпіли від стихії в західних регіонах України.
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