Тимошенко скликає позачергове засідання Кабміну

Завтра, 2 серпня, о 10.00 відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд на позачерговому засіданні планує збільшити авансові платежі компенсацій сім`ям, що потерпіли від стихії в західних регіонах України.