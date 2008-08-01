Тимошенко скликає позачергове засідання Кабміну

13:16, 01 серпня 2008
Політика
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Повідомлення на урядовому порталі

Завтра, 2 серпня, о 10.00 відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд на позачерговому засіданні планує збільшити авансові платежі компенсацій сім`ям, що потерпіли від стихії в західних регіонах України.

 

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