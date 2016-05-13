Туреччина підтримує запровадження озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба президента України, про це міністр оборони Туреччини Ісмет Їлмаз заявив сьогодні у Києві на зустрічі з Петром Порошенком.

Президент поінформував співрозмовника про ситуацію на Донбасі. За його словами, Україна залишається відданою реалізації Мінських домовленостей, але звертає увагу на необхідність забезпечення системної деескалації ситуації і розгортання озброєної поліцейської місії під егідою ОБСЄ.

Своєю чергою Їлмаз запевнив у підтримці Туреччиною ідеї розгортання на Донбасі зазначеної місії.

Читайте такожРозміщення збройної місії ОБСЄ на Донбасі "не можна розглядати поза контекстом "Мінська-2", вважають у Кремлі

Також сторони підтвердили готовність докладати усіх зусиль для забезпечення якнайшвидшого виконання домовленостей, досягнутих у ході п’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, що відбулося в Анкарі 9 березня 2016 року, і поглиблення стратегічного партнерства між двома державами.

Глава держави висловив переконання, що 10-е засідання українсько-турецької міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва під співголовуванням віце-прем’єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка та міністра Їлмаза дасть імпульс двосторонній співпраці в усіх галузях.

Сторони погодилися, що співробітництво між Україною та Туреччиною має потужний потенціал і його потрібно активно використовувати. Особливий наголос має бути зроблено на стратегічні сфери, зокрема оборонно-промислову галузь, де сторони мають спільні інтереси та взаємодоповнюючі можливості.

Читайте такожРішення про озброєну місію на Донбасі має ухвалюватися консенсусом усіма країнами ОБСЄ - Хуг