Ставнійчук знає, що Ющенку в КС хоче насолити Тимошенко

Секретаріат Президента України поки що не ознайомлений з текстом подання народних депутатів до Конституційного Суду України щодо конституційності указу глави держави про забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо суті відповідного подання.

М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що, наскільки їй відомо зі ЗМІ, дане подання знаходиться на вивченні в Секретаріаті КС.

«З текстом цього конституційного подання я не знайома, тому що немає такої практики направляти відповідні подання до КС і одразу до того ж суб’єкту, рішення якого оскаржується», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

За її словами, після певних процедур в КС Секретаріат Президента матиме можливість ознайомитися зі змістом відповідного подання і оприлюднити свою правову позицію.

М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що, наскільки їй відомо, авторами такого подання є депутати від фракції Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ № 474, згідно з яким до кінця 2008 року мають бути виконані всі організаційні і технічні заходи для переведення нафтопроводу “Одеса-Броди” в режим прямого постачання нафти, як передбачалося при його прокладанні.

31 липня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 59 народних депутатів України щодо конституційності Указу Президента України «Про забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса – Броди» за проектним напрямом» від 22 травня 2008 року № 474. Згідно з Регламентом КС, подання передано на вивчення до Секретаріату суду.