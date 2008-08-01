Клюєв розказав, що Тимошенко має зробити «буквально сьогодні»

Кабінет міністрів повинен в найкоротші терміни мобілізувати всі ресурси держави для ліквідації наслідків стихії в західних областях України, - заявив в інтерв`ю журналістам у Києві народний депутат України, один з лідерів Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

За словами депутата, «сьогодні очевидно, що сил МНС і місцевих адміністрацій недостатньо для оперативного вирішення проблем людей і мінімізації наслідків повені».

Відповідаючи на запитання, про те, що б він порадив уряду, грунтуючись на своєму досвіді, екс-віце-прем`єр, який неодноразово очолював урядові комісії з боротьби з наслідками стихії та техногенних аварій, висловив декілька пропозицій.

На його думку, уряд повинен переформатувати державну комісію для координації дій всіх державних органів і служб, а також органів самоврядування. Комісію повинен очолити віце-прем`єр. До цього штабу повинні увійти міністри з надзвичайних ситуацій, транспорту, оборони, внутрішніх справ, охорони здоров`я, енергетики.

Клюєв вважає необхідним для усунення наслідків стихії активно використовувати армію. За його словами, Кабінет Міністрів повинен терміново підготувати й ухвалити постанову про проведення військових навчань в зоні стихійного лиха. Це дозволить на абсолютно законних підставах використовувати величезний потенціал української армії. Він вважає необхідним негайно перекинути в постраждалі області підрозділи інженерних військ з технікою, війська зв`язку, тилові підрозділи зі всієї країни. Вони, упевнений Клюєв, в найкоротші терміни зможуть вирішити багато проблем – зміцнити греблі, відновити мости, звести тимчасові понтонні переправи тощо. Крім того, їх завдання - розгорнути достатню кількість польових кухонь, щоб люди з постраждалих районів, а також ліквідатори наслідків стихії не відчували проблем з їжею або питною водою. Війська зв`язку повинні забезпечити надійний оперативний зв`язок між центральним урядовим штабом і всіма чиновниками на місцях.

На думку Клюєва, уряд повинен негайно доручити міністрові транспорту залучити залізничні війська, щоб значно прискорити відновлення шляхів сполучення.

Екс-віце-прем`єр також радить уряду призупинити відпустки всіх чиновників, незалежно від рангу, до закінчення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха. Прямий обов`язок виконавчої влади і місцевого самоврядування, відзначає Клюєв, оперативно вирішувати проблеми людей, захищати їх від стихії. Він підкреслює, що в уряду на все це є відповідні засоби, оскільки парламент своїм голосуванням забезпечив достатню кількість ресурсів на першочергові заходи. Окрім цього, нагадує Клюєв, в бюджеті Міністерства оборони є засоби на проведення навчань.

«Все це потрібно зробити терміново, буквально сьогодні», - підсумував народний депутат.