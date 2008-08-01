Кріль вважає, що Тимошенко пенсію не збільшила, а лиш індексувала

Лідер політичної партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ вважає, що популістські піар-акції уряду на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО призвели до негативних тенденцій в економіці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиного Центру», про це І.КРІЛЬ заявив під час чат-конференції.

«Адже інфляція за півріччя – 15,5% – більша в 3 рази, ніж минулого року», – зауважив він.

За словами І.КРІЛЯ, популістські піар-акції з використанням бюджетного ресурсу вже сьогодні призвели до негативних тенденцій в економіці, підприємництві, наслідки яких країна відчує в найближчому майбутньому.

«Стосовно соціальних кроків уряду, то варто відзначити, що збільшення пенсій не є покращенням життя людей, а лише компенсацією високого рівня інфляції», – підсумував лідер «Єдиного Центру».