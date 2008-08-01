Президент підписав закон про внесення змін до держбюджету

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», що стосується подолання наслідків стихійного лиха у шести областях України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, закон набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Верховна Рада на своєму позачерговому засіданні прийняла закон про внесення змін до бюджету на 2008 рік, що передбачає збільшення витратної частини бюджету на 5,802 млрд. грн. Ці кошти призначені на ліквідацію наслідків повені в західних областях.