"Наша Україна" організувала мережу допомоги постраждалим від повені

Чернівецька обласна організація політичної партії "Народний Союз Наша Україна" на базі районних виконавчих комітатів партії організувала мережу центрів допомоги постраждалим від повені жителям області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник Чернівецького облвиконкому НСНУ Віктор МОТУЛЯК.

За його словами, у містах Чернівці, Новодністровськ, Герцаївському, Глибоцькому, Заставнівському, Кельменецькому, Сокирянському, Хотинському районах створено наметові центри збору коштів та гуманітарної допомоги (продуктів харчування, одягу, коштів тощо) для постраждалих від стихії. На базі всіх офісів територіальних виконавчих комітетів діє телефонна “гаряча лінія” для збору інформації про потреби постраждалих від стихії.

Крім того, за словами В.МОТУЛЯКА, активісти НСНУ, депутати-нашоукраїнці всіх рівнів „беруть активну участь у роботі комісій, комітетів з ліквідації наслідків стихійного лиха, ведуть особисті прийоми громадян в населених пунктах області, що постраждали від стихійного лиха, вживають заходів на місцях для першочергової допомоги потерпілим”.

Як повідомив УНІАН депутат обласної ради, голова ради Вижницької райорганізації НСНУ Іван ШЕВЧУК, лише у їхньому районі на сьогодні депутати склали понад півтисячі актів про відшкодування населенню збитків від стихії.

За кошти партії закуплено продукти харчування та передано у населені пункти Путильського, Вижницького та Новоселицького районів, що найбільше вражені стихією.

Крім того, обласна організації НСНУ закупила шість мотопомп для відкачки води.